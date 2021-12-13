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Назван тяжелый диагноз жестоко избитого в Москве сына звезды «Ликвидации»

Сын звезды «Ликвидации» Максима Дрозда Егор получил переломы черепа и контузию части мозга
Начало событий в новости В Москве жестоко избили сына известного актера
Максим Дрозд с сыном Егором

Максим Дрозд с сыном Егором. Фото: @drozdem

Сын звезды сериала «Ликвидация» Максима Дрозда Егор во время драки в московском баре получил множество травм, передает РЕН ТВ.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести. Кроме того, у пострадавшего выявили субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга. У Егора Дрозда сломаны клиновидная кость черепа, височная и теменная кости, основание черепа. Кроме того, в правой части лица, под глазницей, есть кровоподтек.

По данным «Московского комсомольца», Дрозда из квартиры на Кутузовском проспекте госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее были названы подробности инцидента: Дрозда дважды ударили по голове, затем он упал и ударился. Молодой человек, который является актером и студентом школы-студии МХАТ, пришел домой и почувствовал себя плохо. Приехала скорая.

Максим Дрозд обратился к подписчикам и попросил их помолиться за сына. Неизвестный жестоко избил Егора Дрозда вечером в субботу, 11 декабря, в баре на Покровке.

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Алия Шарафутдинова
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