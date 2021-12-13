Россия и Казахстан договорились о судьбе «Байконура»

В Нур-Султане межправительственная комиссия России и Казахстана подвела итоги переговоров, касающихся судьбы космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур». Возглавлявшие комиссию заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель председателя правительства России Юрий Борисов остались довольны итогами переговоров, передали в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Россия и Казахстан окончательно определились с перечнем мероприятий и сроками реализации КРК, договорились о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры города Байконур. Кроме того, чиновники озаботились вопросом развития экологической безопасности новой площадки и проработали решения по выводу из аренды, списанию и утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байтерек».

«По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания межправительственной комиссии», — говорится в сообщении казахстанских властей. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия в ходе переговоров.

КРК «Байтерек» — совместный российско-казахстанский проект по созданию новой пусковой площадки на базе космодрома «Байконур». На «Байтереке», который строит Казахстан, к 2023 году планирую начать запуск ракет типа «Союз-5», которую разрабатывает Россия. Параллельно с технической реализацией проекта, правительства приводят в порядок все необходимые документы. «На очереди — ратификация соглашения о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей», — рассказал Борисов.

На космодроме Байконур осталось всего 3 стартовых комплекса, 25 лет назад их было 18. Новый проект должен оживить космодром.