Россиянка неожиданно встретила и сфотографировала редчайшую бородатую птицу

Необычная и редчайшая бородатая птица, которая оказалась неясытью, прилетела в Мурманскую область. Ее неожиданно заметила одна из местных жительниц и сфотографировала. Такие снимки появились в сообществе «Наши Апатиты» в соцсети «ВКонтакте».

На серии снимков видно, как пятнистая дымчато-серая сова сидит на сосновой ветке и с любопытством смотрит в объектив встретившегося ей фотографа. У нее отчетливо видна светлая «бородка» возле клюва и «бровки» около желтых глаз. Под самим клювом есть темное пятно, а около шеи — белая полоска, похожая на воротник. В этом заключается особенность данной неясыти, за что ее называют бородатой.

В комментариях пользователи сети заявили, что эта сова — «прелестница серенькая». Россияне также оценили вид и взгляд птицы. «Прямо звезда! Никак не меньше. Фотографии такие замечательные Спасибо за приятные эмоции!» — отметила одна из подписчиц сообщества.

Ранее стало известно, что волонтеры Перми решили помочь совами пережить морозы и изготовили для них зимние домики. Таким образом активисты из сообщества по спортивной орнитологии решили позаботиться о здоровье длиннохвостых неясытей.

В ноябре в Тюкалинске, расположенном в Омской области, россиянин спас редчайшую краснокнижную птицу, которая впоследствии стала звездой TikTok. Неясыть решили назвать Серегой. В итоге короткие ролики с пернатым хищником покорили пользователей сети. Позднее спасенную сову отправили на волю.