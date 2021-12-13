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В Перми позаботились о диких птицах

Волонтеры сообщества «Бердинг в Перми» установили четыре совятника в Чернявском лесу

Фото: страница «Бёрдинг в Перми» во «ВКонтакте»

Волонтеры Перми решили помочь совами пережить суровые морозы и изготовили для них зимние домики. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Таким образом волонтеры из сообщества по спортивной орнитологии «Бердинг в Перми» решили позаботиться о здоровье и популяции длиннохвостых неясытей, которые обитают в Чернявском лесу. Для установки совятников они выбрали четыре места в березняке и сосняке.

Как объяснили орнитологи, совиные жилища могут привлечь птиц в городские леса. Ранней весной неясыти совьют в таких домиках свои гнезда и популяция животных пополнится.

«Мы уже определили другие природные территории в городских лесах, где тоже можно разместить совятники», — поделился планами специалист управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Денис Исаков.

Ранее в декабре российские ученые захотели реализовать проект по ДНК-определению полового диморфизма птенцов соколов-балобанов в Алтайском крае. Таким образом орнитологи смогли бы спасти краснокнижного хищника от полного исчезновения.

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Дарья Рыбак
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