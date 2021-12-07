Ученые предложили способ спасти краснокнижные птицы на Алтае

Ученые захотели реализовать проект по ДНК-определению полового диморфизма птенцов соколов-балобанов в Алтайском крае. Таким образом российские орнитологи смогли бы спасти краснокнижного хищника от полного исчезновения. Об этом сообщается на официальном сайте АлтГУ.

Увеличение численности сокола-балобана на Алтае и возвращение его в естественную среду — первостепенная цель всей работы, так как птиц с каждым годом становится все меньше. По данным специалистов, это происходит по нескольким причинам: браконьеры отлавливают хищников и перепродают Ближнему Востоку для соколиной охоты, также балобаны погибают из-за нехватки еды и опасных линий электропередач. В итоге в 2021-м орнитологи смогли найти на территории региона всего два гнезда редчайшей птицы.

Университетская лаборатория «Алтай-Фалькон» предложила способ, как можно восстановить число соколиных этого вида. По словам директора Зоологического центра ИББ АлтГУ, профессора Сергея Снигирева, это можно сделать благодаря созданию генотипического кадастра поголовья балобана.

Он пояснил, что определение пола птенцов позволит улучшить в том числе положение на рынке продаж молодых птиц, так как сократит сроки оформления сертификата CITES. «А генотипирование поможет исключить из плана селекционно-племенной работы межвидовые гибриды семейства Falconidae», — заключил специалист.

В ноябре стало известно, что в Сайлюгемском национальном парке на Алтае отправят на волю десятки краснокнижных соколов-балобанов. Перед этим их будут оснащать GPS-датчиками.

Ранее российский фотограф заснял редких кречетов, считающихся самыми большими соколами. Он смог запечатлеть хищников, когда те играли в прятки.