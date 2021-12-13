Сообщение о победе в «Елке желаний» внучки брянского депутата оказалось фейком

Брянские СМИ сообщили о том, что в благотворительной акции «Елка желаний» победила внучка депутата Брянской областной думы Василия Кармеса. Однако эта информация оказалась фейком.

В публикации, появившейся 8 декабря на сайте «Новости Брянска», освещались итоги благотворительной акции «Елка желаний». Сообщалось, что министр культуры России в Кремле сняла с елки шар 14-летней девочки из Брянской области и пообещала исполнить ее желание — подросток хотел побывать на представлении в Большом московском цирке.

В публикации говорилось, что победительницей акции, в которой могли участвовать только дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из неблагополучных семей, победила Дарья Кармес, которая якобы является дочерью экс-депутата Клинцовского городского Совета Алексея Кармеса и внучкой депутата Брянской областной думы Василия Кармеса. Редакция сделала свои выводы, основываясь на «собственном расследовании», а также на разговорах с «жителями Клинцов», что не может говорить о достоверности информации.

Позже депутат Василий Кармес опроверг эти сведения. По его словам, в акции принимала участие 14-летняя однофамилица его внучки, которой сейчас 12 лет. В соцсетях действительно можно найти аккаунты дочери Алексея Кармеса. Данные со страниц указывают на то, что ребенку еще не исполнилось 14 лет. Издание «Новости Брянска» также признало недостоверность опубликованной информации и принесло извинения семье депутата.

Журналисты брянского портала «Городской32» сообщили, что нашли настоящую победительницу акции. «Оказалось, что она не является дочкой депутата и старше ее почти на два года. Это ребенок с ограниченными возможностями из простой семьи. Единственное совпадение — имя и фамилия», — говорится в сообщении.