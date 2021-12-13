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Минобороны поможет в восстановлении древней церкви в Сирии

Минобороны РФ включилось в реконструкцию церкви с 1700-летней историей в сирийской Шакре
Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ. Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Министерство обороны России поможет в восстановлении древней церкви в сирийском городе Шакра. История сооружения насчитывает 1700 лет, ведомство включилось в реконструкцию религиозного строения, которое практически полностью было разрушено боевиками. Об этом рассказал настоятель церкви Благодатной девы Марии Машур Аль Эмханна, передает ТАСС.

«Отдельным частям церкви около 1500, а самым старым камням 1700 лет. Мы также знаем, что еще до рождения Иисуса на этом месте было место для молитв, люди собирались тут и молились. То есть, это место тысячелетиями было священным», — отметил он, добавив, что службы в этом месте продолжались до 2013 года и прекратились лишь с началом войны.

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Настоятель пояснил, что во время боевых действий в сооружение попали снаряды, затем его разграбили боевики. Средства на восстановление выделили богатые жители города, затем подключилось российское Минобороны.

Офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования Андрей Котенок отметил, что в октябре Шакра была обследована, после чего было принято решение о помощи в реконструкции в рамках второго этапа постконфликтного урегулирования. Было завезено восемь кубических метров карельской сосны и пять тонн цемента, ведомство контролирует ход выполнения работ. Сейчас практически восстановлен купол.

Ранее стало известно, что специалисты Крымского полуострова примут участие в реставрации памятников античного города Пальмиры, взорванного террористами во время войны в Сирии. На первом этапе работ реставраторы займутся электронным проектом для последующего воссоздания объектов.

Марина Совина
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