Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Европейской стране предрекли столкновение христианской и исламской цивилизаций

Евродепутат Мариани: приток мигрантов может привести к столкновению цивилизаций во Франции

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франции следует опасаться столкновения христианской и исламской цивилизаций, вызванного массовым притоком в страну мигрантов из Ближнего Востока и Африки, предрек депутат Европейского парламента Тьерри Мариани в интервью «Ленте.ру».

Материалы по теме:
Республика наносит ответный удар Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Республика наносит ответный ударФранция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
12 декабря
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
00:00

Евродепутат отметил, что Франция исторически была «сердцем иммиграции», однако раньше львиная доля мигрантов была гражданами других европейских стран, то есть представителями христианской цивилизации. Сейчас же в большинстве своем это выходцы из Африки и Ближнего Востока.

«Мигрант из Италии и мигрант из Мали — это два очень разных человека. Все это может привести к столкновению цивилизаций внутри Франции, поэтому нам необходимо вернуть контроль над иммиграцией», — призвал политик.

Весной этого года группа отставных французских генералов опубликовала письмо властям страны, в котором предупредила, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов». В нем говорится, что приезжие мусульмане захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Часть действующих военных выступила в поддержку письма и отметила, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
США разочаровало вето России на резолюцию по климату и безопасности в СБ ООН
Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия Украине
Россиян удивил дизайн новогодних украшений столичной улицы
Раскрыты новые причины потери Марсом воды
На Украине оценили последствия отключения России от SWIFT
Россияне рассказали о ежемесячных тратах на кофе
Названы три признака опасной боли в горле
Аренда жилья в России подорожала почти на треть
Европейской стране предрекли столкновение христианской и исламской цивилизаций
Бизнес выступил против проверок иностранных специалистов на ВИЧ и наркотики
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter