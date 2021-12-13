Европейской стране предрекли столкновение христианской и исламской цивилизаций

Франции следует опасаться столкновения христианской и исламской цивилизаций, вызванного массовым притоком в страну мигрантов из Ближнего Востока и Африки, предрек депутат Европейского парламента Тьерри Мариани в интервью «Ленте.ру».

Евродепутат отметил, что Франция исторически была «сердцем иммиграции», однако раньше львиная доля мигрантов была гражданами других европейских стран, то есть представителями христианской цивилизации. Сейчас же в большинстве своем это выходцы из Африки и Ближнего Востока.

«Мигрант из Италии и мигрант из Мали — это два очень разных человека. Все это может привести к столкновению цивилизаций внутри Франции, поэтому нам необходимо вернуть контроль над иммиграцией», — призвал политик.

Весной этого года группа отставных французских генералов опубликовала письмо властям страны, в котором предупредила, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов». В нем говорится, что приезжие мусульмане захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Часть действующих военных выступила в поддержку письма и отметила, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».