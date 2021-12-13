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Экс-главу МВД Франции посадили в тюрьму за коррупцию

Экс-главу МВД Франции посадили в тюрьму по обвинению в незаконной выплате премий

Фото: Lewis Joly / AP

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан помещен в тюрьму Санте на юге Парижа по делу о коррупции. Об этом пишет телеканал LCI.

Решение о том, чтобы посадить 77-летнего экс-министра в тюрьму, последовало за приговором по делу о незаконной выплате премий. В качестве меры пресечения суд избрал двухлетний тюремный срок — один год из него условный. Кроме того, Геану предстоит выплатить штраф в размере 75 тысяч евро. Ему также запрещается занимать государственные должности в течение пяти лет.

По версии следствия, политик незаконно выписывал себе и другим сотрудникам МВД ежемесячные премии. Средства на них Геан брал из фонда полиции, предназначенного для обеспечения действий по ведению следствия и слежки за подозреваемыми лицами. Сумма хищений в период 2002-го по 2004 годы составила 210 тысяч евро.

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Виктория Кондратьева
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