Захарова пособолезновала европейской дипломатии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель заявил, что остановка потока мигрантов из Белоруссии в ЕС является главным успехом европейской дипломатии в 2021 году. В ответ на это Захарова пособолезновала Евросоюзу. «Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала официальный представитель МИД.

17 ноября глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что белорусские власти развязали агрессию гибридного типа и превратили мигрантов в «живые снаряды, поражающие границу».