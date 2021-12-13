Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности

Президент РФ Путин потребовал у Байдена возвращения дипсобственности России в США

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

В ходе переговоров, прошедших 7 декабря, президент России Владимир Путин в жесткой форме потребовал возвращения дипломатической собственности РФ в США у своего американского коллеги Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

«И сама форма постановки этого вопроса [перед Байденом], я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — убежден Рябков. При этом он не раскрыл, как на такое требование отреагировал сам президент США.

Речь идет в том числе о жилых комплексах на территории Соединенных Штатов, которые находятся в собственности официальной Москвы. Вашингтон закрыл к ним доступ в рамках санкционного пакета от декабря 2016 года. Тогда администрация экс-президента США Барака Обамы приняла антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы вмешалась в выборы и пыталась оказывать давление на американских дипломатов. Россия опровергает все обвинения.

По данным британской газеты Financial Times, во время переговоров 7 декабря Байден уступил Путину по другому вопросу, не касающемуся дипсобственности РФ. В газете считают, что такой уступкой можно считать обсуждение во время переговоров обеспокоенность России насчет расширения НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Умер устроивший взрыв в гимназии при подмосковном монастыре
Власти отреагировали на взрыв в гимназии при подмосковном монастыре
Назван основатель выявленной ФСБ в России украинской неонацистской группировки
Дедушка учащегося Серпуховского монастыря рассказал подробности ЧП
Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов
ФСБ показала задержание готовившей теракты группировки украинских неонацистов
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
«Газпрому» решили помочь получать прибыль от автозаправок
Прокуратура выявила свыше 2 тысяч нарушений на шахтах в Кемеровской области
Российский фондовый рынок открылся ростом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter