Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности

В ходе переговоров, прошедших 7 декабря, президент России Владимир Путин в жесткой форме потребовал возвращения дипломатической собственности РФ в США у своего американского коллеги Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

«И сама форма постановки этого вопроса [перед Байденом], я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — убежден Рябков. При этом он не раскрыл, как на такое требование отреагировал сам президент США.

Речь идет в том числе о жилых комплексах на территории Соединенных Штатов, которые находятся в собственности официальной Москвы. Вашингтон закрыл к ним доступ в рамках санкционного пакета от декабря 2016 года. Тогда администрация экс-президента США Барака Обамы приняла антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы вмешалась в выборы и пыталась оказывать давление на американских дипломатов. Россия опровергает все обвинения.

По данным британской газеты Financial Times, во время переговоров 7 декабря Байден уступил Путину по другому вопросу, не касающемуся дипсобственности РФ. В газете считают, что такой уступкой можно считать обсуждение во время переговоров обеспокоенность России насчет расширения НАТО.