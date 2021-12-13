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У Василия Теркина появится собственный дом под Смоленском

В деревне под Смоленском появится дом Василия Теркина, героя поэмы Александра Твардовского

Кадр: ГТРК Смоленск / YouTube

У главного героя поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» появится дом в Смоленской области. Его решили построить в деревне Рибшево, сообщает ГТРК «Смоленск».

На памятном митинге в честь героев Великой Отечественной войны прошла торжественная закладка камня. Как отметил местный поэт Владимир Королев, литературному герою давно надо было создать собственный дом по примеру того, что существует в честь Анны Снегиной, персонажа одноименной поэмы Сергея Есенина.

По словам директора национального парка «Смоленское Поозерье» Александра Кочергина, после появления дома в Рибшево также можно периодически организовывать разные тематические фестивали. «Мы надеемся, что через пять-шесть лет эта земля возродится, здесь появится интереснейший не только региональный, но и федеральный объект, который будут посещать сотни и тысячи наших гостей», — заявил он.

К этому моменту известно, что проект подключили к туристическому маршруту «Вдоль линии фронта». Его протяженность составляет около 60 километров. О сроках начала строительства дома объявят позже. В начале 2022 года также появится окончательная концепция всего проекта. Предполагается, что в этом месте появится деревня, стилизованная под 1930-е годы.

Ранее стало известно, что в заповеднике «Гнездово» под Смоленском появилась новая реальность. Россияне будут смотреть на полноценный вид селища X века с помощью специального приложения, показывающего 3D-модели домов, мастерских и погребений при наведении камеры на реальное место.

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Варвара Кошечкина
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