Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что в настоящее время эта услуга остается достаточно востребованной и напомнили о необходимости соблюдать санитарные правила.

Агрегаторы должны сообщить потребителю сведения о себе и продавце, разместив эту информацию. Заказ осуществляется по телефону или через интернет. Кроме того, при получении нужно обратить внимание на фирменное наименование с учетом способа приготовления и ингредиентов, массу порции, сведения о пищевой ценности и обозначения нормативных документов для изготовления продукции.

Курьерам следует соблюдать правила санитарии и личной гигиены, пользоваться медицинскими масками, перчатками, обрабатывать руки санитайзеров, приезжать к заказчику в чистой форменной одежде и с продезинфицированными коробами для транспортировки готовых блюд. Они также обязаны иметь медицинскую книжку.

В Роспотребнадзоре напомнили о важности бесконтактной оплаты и доставки заказа. Курьер должен поставить доставленную еду у двери и сообщить по телефону о прибытии, после чего отойти на полтора метра.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России с начала пандемии медики провели более 230 миллионов тестов на выявление COVID-19. Сейчас под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находятся примерно 1,65 миллиона граждан.

