В России призвали запретить участие детей в рекламе фастфуда

Несовершеннолетних в России не следует привлекать к участию в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков, считает депутат Госдумы Евгений Федоров, пишет RT. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Как говорится в написанном Федоровым письме, эксперты в области здравоохранения неоднократно говорили о вреде фастфуда и сахаросодержащих напитков для организма, в том числе детского. Производители такой продукции в России хотят завоевать интерес со стороны подростков и привлекают для своих рекламных компаний детей-актеров.

Федоров призвал запретить участие несовершеннолетних в подобных маркетинговых кампаниях. По его словам, это необходимо для защиты здоровья подрастающего поколения и минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек. «Прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов детей», — уточнил депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда в России маркировать свою продукцию, указывая состав ее компонентов и предупреждая о вреде для здоровья.