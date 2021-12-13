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Россиянам раскрыли способ заработать на жилье за рубежом

«Российская газета»: стоимость жилья за рубежом порой ниже, чем в крупных городах России

Фото: Globallookpress.com

Покупка жилья в России для инвесторов выглядит все менее интересной из-за роста ипотечных ставок и цен на квартиры. Но можно выгодно вложиться в объекты за границей. Нюансы этого способа заработать на недвижимости «Российской газете» раскрыли эксперты.

По их словам, стоимость жилья за рубежом порой ниже, чем в крупных российских городах. Так, на Кипре средний порог входа — от 100 тысяч евро, можно купить студию и за 50 тысяч. Недорогое жилье впоследствии легко сдается в аренду примерно за 5000 евро в год. Таким образом, доходность составит пять-шесть процентов годовых в валюте. Посуточная аренда принесет больший доход.

В Индонезии доходность от аренды достигает 8,6 процента при стоимости жилья на уровне 1200 долларов за квадратный метр. Эксперты назвали и другие популярные среди российских инвесторов страны — это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Канада, Австралия, Франция, США.

Желающим вложиться в «квадраты» за границей они посоветовали для начала изучить политические и экономические особенности страны, где планируется покупка. Нужно обратить внимание на спрос на покупку и аренду жилья, просчитать налоги, узнать, как впоследствии можно будет реализовать объект.

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Ряд стран дают владельцам недвижимости право на постоянное проживание в стране, а спустя некоторое время и гражданство, указали специалисты. Это, например, Кипр, Испания, Болгария, Латвия и Греция.

Ранее стало известно, что 66 процентов состоятельных российских покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.

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Нина Ташевская
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