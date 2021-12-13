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Американист назвал разыгрывающих в США украинскую карту лоббистов

Американист Черняев: интересы Украины в США отстаивает польское лобби

Фото: Pixabay

Кандидат политических наук, американист Алексей Черняев в интервью изданию «Украина.ру» назвал лоббистов, которые отстаивают в США интересы Киева.

«Лоббистов, которые бы отстаивали интересы самой Украины, нет. Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко. Она просто очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит», — заявил эксперт.

Ранее Черняев рассказал, что Украина является удобным инструментом воздействия на Россию. Он считает, что Запад будет использовать этот инструмент на максимум, а его «срок действия» неограничен — страну можно эксплуатировать в своих целях до прекращения ее существования.

Марина Совина
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