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Мужчина снял редкое природное явление в виде призрака в горах

В Великобритании турист во время похода в горы снял на камеру броккенский призрак

Фото: Thomas Swallow / The Mirror

В Озерном крае, горном регионе на северо-западе Великобритании, путешественник снял на камеру редкое природное явление — броккенский призрак. Об этом пишет Mirror.

39-летний Томас Своллоу (Thomas Swallow) из Манчестера во время похода в горы запечатлел силуэт в виде призрака, который появляется из-за облаков. По словам мужчины, он совершал восхождение в одиночестве, поэтому внезапное появление человеческой фигуры его напугало.

«Это был странный, сюрреалистичный и действительно красивый момент — я смотрел вниз на овраг с вершины горы, а солнце было позади меня и ярко светило», — поделился он эмоциями.

Броккенский призрак — оптическое явление в виде радужного ореола, который обрамляет тень человека в тумане или облаке. При этом силуэт наблюдателя, который стоит на горе против солнца, искажается из-за перспективы и принимает причудливые очертания.

Ранее в октябре авиапассажир во время полета впервые в жизни увидел северное сияние и смог запечатлеть редкое природное явление на камеру. Кадр удалось сделать во время рейса из Ванкувера в Келоуну (Канада). На фотографии можно увидеть ночное небо, полностью окрашенное в зеленый цвет, и яркие вытянутые пятна.

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Мария Гейн
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