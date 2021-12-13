Доктор Мясников предупредил об опасности новых мутаций птичьего гриппа

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о птичьем гриппе. Доктор предупредил об опасности новых штаммов и заявил, что эпидемия мутировавшего птичьего гриппа может оказаться гораздо опаснее пандемии коронавируса. Выпуск доступен на YouTube.

Медик объяснил, что птичий грипп не передается от человека человеку. Заражение, по его словам, происходит другим образом. «Через мясо, экскременты. Мы их трогаем руками или просто плаваем в воде — там уточка плавает и мы. То есть [имеется] множество путей заражения», — пояснил Мясников.

Телеведущий выразил свою обеспокоенность возможной грядущей эпидемией: по его мнению, пандемия COVID-19 уже показала полную неспособность общества справляться с подобными трудностями. «Я не уверен, что если завтра произойдет новая мутация [птичьего гриппа], то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии. (…) Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас хотя бы чему-то научил», — заявил врач.

Мясников также добавил, что на сегодняшний день детская смертность от птичьего гриппа составляет 53 процента. Однако от первой мутации гриппа H1N1 уже существует вакцина. В то же время, по словам Мясникова, об ее эффективности пока известно мало.

Ранее доктор Мясников предупредил, что появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенного COVIID-19 может говорить о развитии миокардита. Как отметил медик, одышку провоцируют грипп, коронавирус, гепатит C, а также энтеро- и герповирусы. Если спустя время после заболевания чувствуется слабость, одышка и сердцебиение — это может быть тревожным звоночком.