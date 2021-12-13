Российский полицейский делал закладки ради улучшения раскрываемости

В Екатеринбурге во время размещения закладки был задержан 34-летний оперуполномоченный из отдела полиции № 3. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Полицейского задержала служба собственной безопасности возле одного из домов на улице Сыромолотова. По предварительным данным, полицейский делал закладки, чтобы повысить статистику раскрываемости преступлений.

Как сообщает издание e1.ru, старший лейтенант занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Он покупал наркотические вещества в интернете и прятал их в укромных местах, сообщал покупателям адрес закладки, а затем задерживал тех, кто приходил за «товаром». В момент, когда его поймали, он делал закладку мефедрона.

Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Проводится служебная проверка: выясняется его причастность к другим эпизодам аналогичных преступлений.