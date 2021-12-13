Пьяная россиянка пыталась убежать от турецкой полиции и заперлась в машине

Российская туристка, которая выпила за рулем в Турции, попыталась убежать от полиции, однако после принудительной остановки транспортного средства отказалась выходить и заперлась в машине. Об этом пишет Haberler.com.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 10 декабря, в Анталье. Российская туристка, которая в состоянии алкогольного опьянения находилась в припаркованной у обочины машине, увидела приближающийся к ней автомобиль полиции и решила скрыться. Стражи порядка определили по номерному знаку, что машина взята в аренду и связались с компанией по прокату.

Догнать злоумышленницу удалось только после того, когда двигатель транспортного средства был заблокирован через GPS. Тем не менее, девушка закрыла двери и отказалась выходить. Машину вскрыли через час, с приездом сотрудников компании по аренде автомобилей — туристку доставили в отделение полиции и отправили на медосвидетельствование.

Выяснилось, что в крови женщины содержалось 2,05 промилле алкоголя. О дальнейших мерах полиции не сообщалось.

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