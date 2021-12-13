Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швеции заподозрили в пьянстве управлявшего одним из столкнувшихся судов

Береговая охрана Швеции: управлявший одним из столкнувшихся судов мог быть пьян

Фото: Adam Ihse / Reuters

Береговая охрана Швеции заподозрила управлявшего одним из судов, столкнувшихся у берегов страны, в пьянстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Береговая охрана в настоящее время проводит ряд следственных мероприятий. Возникли дополнительные подозрения в совершении преступления, в том числе [в нахождении] в сильном опьянении при управлении судном», — говорится в заявлении.

Материалы по теме:
«Утопил людей — отвечай!» Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«Утопил людей — отвечай!»Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
9 июля
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи» Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
31 августа

Ранее 13 декабря британский корабль Scot Carrier столкнулся с датским Karin Hoej между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Датское судно потерпело крушение. Как минимум два человека оказались в воде.

Издание der Tagesspiegel сообщает, что параллельно с поиском пропавших без вести ведомство начало операцию по спасению окружающей среды, чтобы предотвратить попадание нефти и других вредных веществ в море. В настоящее время утечки нефти нет.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Умер режиссер Сергей Соловьев
Индекс Мосбиржи пережил худший день в году
Арестован обвиняемый в избиении до смерти бывшего российского замминистра актер
Части России предрекли появление малярийных комаров из-за изменения климата
Невиновный мужчина провел за решеткой 23 года и получил шесть миллионов долларов
Политолог предсказал судьбу славянского единства на постсоветском пространстве
Прокурор Подмосковья дал поручение после атаки на гимназию в Серпухове
Фанаты «Спартака» испугались смены тренера и обратились к Федуну
В Арктике ускорилось разрушение вечной мерзлоты
Звезду фильма «Кика» нашли мертвой в Мадриде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter