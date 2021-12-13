В Швеции заподозрили в пьянстве управлявшего одним из столкнувшихся судов

Береговая охрана Швеции заподозрила управлявшего одним из судов, столкнувшихся у берегов страны, в пьянстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Береговая охрана в настоящее время проводит ряд следственных мероприятий. Возникли дополнительные подозрения в совершении преступления, в том числе [в нахождении] в сильном опьянении при управлении судном», — говорится в заявлении.

Ранее 13 декабря британский корабль Scot Carrier столкнулся с датским Karin Hoej между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Датское судно потерпело крушение. Как минимум два человека оказались в воде.

Издание der Tagesspiegel сообщает, что параллельно с поиском пропавших без вести ведомство начало операцию по спасению окружающей среды, чтобы предотвратить попадание нефти и других вредных веществ в море. В настоящее время утечки нефти нет.