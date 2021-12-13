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Арестован обвиняемый в избиении до смерти бывшего российского замминистра актер

Суд в Москве арестовал актера, обвиняемого в избиении до смерти экс-замминистра Тропко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы арестовал 31-летнего актера Глеба Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он арестован на время предварительного следствия и пробудет в СИЗО до 8 февраля. Нейжмак-Иорданский — близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина. Среди друзей он известен под кличкой Люцифер. Погибший экс-министр жил в одном доме с Нейжмак-Иорданским этажом ниже.

Конфликт между экс-замминистра и актером произошел 18 ноября в Москве. Подозреваемый оставил вход в подъезд открытым, подставив камень к входной двери, чтобы та не закрывалась. 69-летний Тропко, который был старшим по подъезду, попытался объяснить, что так делать нельзя, потому что таким образом можно сломать электронику двери. В ответ на замечание Нейжмак-Иорданский пообещал расправиться с Тропко, после чего на экс-замминистра было совершено нападение.

После избиения Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался. Подозреваемый был вычислен благодаря камерам видеонаблюдения.

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Елизавета Новикова
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