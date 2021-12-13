Начальник отказался отпустить стажера к умирающему коту и лишился 20 сотрудников

Сотрудник компании рассказал, что начальник лишился 20 работников из-за его реакции на просьбу стажера. Об этом он написал в посте на сайте Reddit.

Автор поста написал, что работает в сфере информационных технологий. Однажды он увидел, как стажерка подошла к руководителю, чтобы взять несколько дней отпуска — ей позвонила мать и сообщила, что ее кот умирает, и его нужно срочно показать ветеринарам.

В ответ на просьбу стажерки начальник накричал на нее и отказался отпустить с работы. Он сказал, что животные — не люди, и он не собирается давать отгул. Руководитель добавил, что отгул предоставляется только в случае смерти близкого родственника. В итоге расстроенная девушка расплакалась, собрала вещи и выбежала из офиса.

Сотрудник объяснил, что его возмутило, что начальник отчитал стажерку на глазах у коллег, и от этого девушка разволновалась еще сильнее. Тогда автор поста решил уволиться и разослать письмо всем коллегам, чтобы рассказать о случившемся.

В итоге начальнику сделали выговор, а инициатива работника вдохновила еще около 20 человек покинуть компанию — люди не захотели работать под началом нетактичного босса, который переходил на личности.

Автор поста признался, что в какой-то момент начал переживать за семью руководителя — если бы его уволили, они остались бы без основного кормильца. Он обратился к пользователям сайта с просьбой поделиться их мнением о ситуации.

«Фактически стажер даже не является полноценным сотрудником компании, поэтому начальник не имел права запрещать ей уйти», — отметил один из пользователей в комментариях. Другой добавил: «Если бы начальника уволили, то это бы случилось исключительно по его вине, а не по вашей».

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонпатхом сотрудница склада, на котором хранилось моторное масло, устроила поджог, который привел к взрыву здания. Она заявила, что на преступление ее толкнул стресс от общения с 65-летним руководителем, который постоянно жаловался на нее.