Российский вирусолог допустил способность омикрона обходить защиту вакцин

Омикрон-штамм коронавируса может обладать способностью обходить защиту, полученную после вакцинации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, российский вирусолог Максим Скулачев в эфире «Радио 1».

Специалист отметил, что, согласно опубликованным лабораторным исследованиям, омикрон обладает способностью уходить от антител, которые получены от прививки или после перенесенного COVID-19.

«Вирус начал распространяться, и, что особенно подозрительно, его особенно часто выявляют в странах Европы, где большинство населения уже вакцинировано», — сказал вирусолог.

При этом он подчеркнул, что при омикрон-штамме вакцина от коронавируса предотвратит тяжелое течение заболевания.

Ранее стало известно, что омикрон подтвердился у 16 из 177 россиян, которые вернулись на родину из Южно-Африканской Республики.