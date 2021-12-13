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Российский вирусолог допустил способность омикрона обходить защиту вакцин

Вирусолог Скулачев: омикрон может уходить от антител вакцинированных и перенесших COVID-19

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Омикрон-штамм коронавируса может обладать способностью обходить защиту, полученную после вакцинации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, российский вирусолог Максим Скулачев в эфире «Радио 1».

Специалист отметил, что, согласно опубликованным лабораторным исследованиям, омикрон обладает способностью уходить от антител, которые получены от прививки или после перенесенного COVID-19.

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«Вирус начал распространяться, и, что особенно подозрительно, его особенно часто выявляют в странах Европы, где большинство населения уже вакцинировано», — сказал вирусолог.

При этом он подчеркнул, что при омикрон-штамме вакцина от коронавируса предотвратит тяжелое течение заболевания.

Ранее стало известно, что омикрон подтвердился у 16 из 177 россиян, которые вернулись на родину из Южно-Африканской Республики.

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Никита Абрамов
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