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Раскрыта причина низкой температуры на борту самолета

The Sun: низкая температура в самолете необходима для того, чтобы люди не теряли сознание

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Путешественникам раскрыли причину низкой температуры в самолете — это необходимо для поддержания достаточного количества кислорода на борту. Об этом пишет The Sun со ссылкой на медицинское исследование ASTM International.

Согласно полученным результатам, пассажиры чаще всего теряют сознание во время полета из-за заболевания, известного как гипоксия. Обморок случается, когда ткани тела не получают достаточного количества кислорода. Кроме того, состояние человека ухудшается из-за высокого давления в салоне воздушного судна и высоких температур.

Отмечается, что случаи обморока в результате гипоксии являются распространенным явлением во время полетов. Для сокращения количества подобных инцидентов авиакомпании решили устанавливать низкую температуру на борту лайнеров.

Ранее, в ноябре, бывшая бортпроводница перечислила худшие случаи с пассажирами на борту самолета, которые происходили за ее карьеру. Так, девушка рассказала, как однажды во время рейса одному из пассажиров стало плохо и его перенесли в проход.

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Валентина Процкова
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