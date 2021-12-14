Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отреагировали на приговор Тихановскому

Энтони Блинкен: США осуждают приговор Сергею Тихановскому и его соратникам в Белоруссии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

США, реагируя на приговор белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, а также его соратникам Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим, осудили решение суда и назвали его политически мотивированным. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Эти приговоры являются еще одним свидетельством пренебрежения режимом к международным обязательствам, а также к правам человека и основным свободам белорусов», — заявил Блинкен. Он призвал белорусские власти «прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции <...> и других белорусов», освободить всех политзаключенных, провести новые выборы под международным наблюдением, а также «прекратить жестокую эксплуатацию уязвимых мигрантов».

Материалы по теме:
Пограничное стояние. Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Пограничное стояние.Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
19 ноября
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября

Ранее Европейский союз раскритиковал приговоры, которые вынесли белорусским оппозиционерам, и потребовал их освобождения, а также пригрозил официальному Минску ужесточением санкций.

Гомельский суд 14 декабря приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. Вместе с Тихановским суд приговорил еще нескольких оппозиционных политиков и блогеров — в частности, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова. Все они получили от 14 до 16 лет тюремного заключения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы изменить закон в России после решения ЕСПЧ о домашнем насилии
Оценена нагрузка омикрон-штамма на систему здравоохранения
Путин вошел в топ самых уважаемых мужчин мира
В Белом доме рассказали о работе над «сдерживанием вторжения России на Украину»
Эксперт рассказал об открытии детской колонии в здании Музея криптографии
В США испытали последнюю версию «совершенного оружия доминирования»
США объявили о готовности снять часть санкций с Ирана
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере
ООН призвала США снять санкции с Ирана
США отреагировали на приговор Тихановскому
На Украине назвали причину увольнения Авакова
Лавров заявил о желании США развивать диалог с Россией
Из России вывезли новый видеоархив с пытками в колониях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter