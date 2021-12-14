США отреагировали на приговор Тихановскому

США, реагируя на приговор белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, а также его соратникам Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим, осудили решение суда и назвали его политически мотивированным. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Эти приговоры являются еще одним свидетельством пренебрежения режимом к международным обязательствам, а также к правам человека и основным свободам белорусов», — заявил Блинкен. Он призвал белорусские власти «прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции <...> и других белорусов», освободить всех политзаключенных, провести новые выборы под международным наблюдением, а также «прекратить жестокую эксплуатацию уязвимых мигрантов».

Ранее Европейский союз раскритиковал приговоры, которые вынесли белорусским оппозиционерам, и потребовал их освобождения, а также пригрозил официальному Минску ужесточением санкций.

Гомельский суд 14 декабря приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. Вместе с Тихановским суд приговорил еще нескольких оппозиционных политиков и блогеров — в частности, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова. Все они получили от 14 до 16 лет тюремного заключения.