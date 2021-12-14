Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Черное море зашел вооруженный управляемыми ракетами французский фрегат

ВМФ России контролирует действия вооруженного ракетами французского фрегата в Черном море

Фото: French Defense Ministry / ECPAD / AP

ВМФ России организовало наблюдение за действиями французского фрегата «Овернь», вооруженного управляемыми ракетами, который зашел в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — рассказали в центре.

Ранее корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив. В погранслужбе действия Украины назвали провокационными и угрожающими безопасности мореплавания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Новый канцлер Австрии поддержал запуск «Северного потока-2»
Жирков назвал условие завершения карьеры
Друг напавшего на монастырь в Серпухове дал показания следователям
У половины россиян выросла зарплата
Диетологи рассказали о накоплении опасного жира из-за вредных утренних привычек
В Совфеде назвали одну из виновниц отсталости Украины
Издание The Insider оштрафовали на миллион рублей
Российский офицер покончил с собой в госпитале
Цены на газ взлетели
Немецкого хоккеиста напугала результативность Овечкина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter