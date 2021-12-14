Стилисты назвали шесть модных цветов 2022 года

Стилисты портала Who What Wear назвали самые модные цвета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

«Пока модные бренды выпускали межсезонные коллекции, я изучала их ассортименты, а затем выделила шесть оттенков, которые чаще всего фигурируют в линейках», — отметила редактор Максин Эггенбергер (Maxine Eggenberger). Например, одним из самых популярных в новом году будет светло-бежевый оттенок. По мнению специалистки, наиболее удачными покупками будут пальто и трикотажные изделия данной расцветки.

Для любителей ярких цветов редактор посоветовала присмотреться к одежде мандаринового и лилового цветов. При этом подчеркивается, что последний будет особенно актуальным, поскольку он похож на главный цвет 2022 года по версии Pantone 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.

Помимо этого, Эггенбергер выделила оливковый и бордовый цвета. Она посоветовала отдавать предпочтение брючным костюмам, платьям и свитерам таких оттенков. В моде также будут предметы одежды и аксессуары шоколадного цвета, в частности, кожаные брюки, атласные рубашки и объемные сумки.

Ранее в декабре стилисты Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.