Сообщение об отравлении детей дезинфицирующим средством оказалось недостоверным

Сообщения о том, что дети в школах и детсадах Бурятии отравились дезинфицирующим средством, оказались недостоверными.

В начале декабря в родительских группах в Бурятии и мессенджерах начали распространяться сообщения о том, что дети в местных образовательных учреждениях отравились средством «Дез-хлор». Публикация с аналогичным содержанием появилась в аккаунте @roditeli_03 в Instagram 2 декабря.

В публикации утверждалось, что в нескольких образовательных учреждениях Бурятии происходит обработка помещений средством «Дез-хлор», которое якобы имеет II класс опасности и вызывает у детей серьезные аллергические реакции — тошноту, сухой кашель, покраснение глаз, першение в горле и носу, образование пузырей в ротовой полости. Как заявили авторы сообщения, подобные симптомы наблюдались у учащихся уже неоднократно, при этом в некоторых случаях детям становилось плохо прямо на уроках.

Там также приводились слова неназванных медицинских работников, которые якобы подтвердили, что зафиксированные случаи недомогания среди детей вызваны именно отравлением дезинфицирующими средствами. При этом точные данные медиков не указывались.

В то же время в Комитете по образованию Улан-Удэ заявили, что для дезинфекций помещений в школах и детсадах города используются дезинфицирующие средства только IV класса опасности, к которым относится и «Дез-хлор». Там подчеркнули, что данное средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору. В ведомстве сообщили, что никаких обращений о нарушении инструкций по применению дезинфицирующих средств в контролирующие органы региона не поступало.

Публикация получила широкое распространение в соцсетях (1, 2, 3). Также информация о возможном отравлении детей «Дез-хлором» появилась в эфире местного телеканала Arigus.TV и на сайте региональной версии «МК».

