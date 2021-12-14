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Мизулина оказалась обладательницей украшений за миллионы рублей

Екатерина Мизулина появилась на публике в украшениях ювелирного дома Cartier и бренда Dior
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Кадр: А поговорить? / YouTube

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина оказалась обладательницей украшений за миллионы рублей. Политик появилась в них во время интервью с журналистом Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

На кадрах Мизулина запечатлена в синем трикотажном платье на пуговицах. В качестве украшений она выбрала висячие золотистые серьги бренда Dior стоимостью 49 тысяч рублей, а также золотистый браслет ювелирного дома Catrier стоимостью 1 050 000 рублей.

Помимо этого, политик была замечена в серьгах бренда Van Cleef & Arpels в виде голубых бабочек, цена которых составляет 264 тысячи рублей. Также Мизулина появлялась на публике с бриллиантовым кольцом с изображением пантеры марки Cartier. Его стоимость составляет 1,8 миллиона рублей.

В августе стало известно, что российский певец Егор Крид купил женские украшения на десять миллионов рублей. Мужчина опубликовал снимок, на котором видно, что он выбрал браслет модели Juste un Clou в форме гвоздя, а также золотой браслет Love. Оба украшения покрыты бриллиантами. Известно, что ювелирные изделия представлены на сайте Cartier в женской коллекции.

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Карина Черных
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