Российский парфюмер раскрыла предпочтения мужчин и женщин в выборе духов

Российский парфюмер Алина Погудкина раскрыла вкусы мужчин и женщин при выборе ароматов. Соответствующей информацией она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, перед тем, как решиться дарить духи близкому человеку, следует узнать больше о его вкусах и предпочтениях. Она объяснила, что нужно дарить только те ароматы, которые получатель подарка хочет сам.

Однако Погудкина отметила, что если информации о пожеланиях нет, но сюрприз сделать все равно хочется, то можно опереться на тренды. «Женщины обычно любят цветочные, на зиму — цветочно-теплые и пряные духи, а мужчины обычно любят свежие ароматы», — заверила парфюмер.

В ноябре автор аромата духов президента России Владимира Путина Жанна Гладкова рассказала о процессе создания аромата по заказу его бывшей жены. «Начальные ноты я создала такого холодного, отстраненно-металлического оттенка — ну, знаете, положение президента обязывает: когда нужно держать дистанцию, когда нужно держать лицо. Но в противовес этому я создала оттенок мягкого, древесно-амбрового запаха», — поделилась Гладкова, описывая получившийся аромат.

