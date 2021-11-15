Парфюмер рассказала о создании духов для Путина по заказу его бывшей жены

Автор аромата духов президента России Владимира Путина Жанна Гладкова рассказала о процессе их создания по заказу его бывшей жены. Ее слова приводит телеканал «360».

Журналистам стало известно, что экс-супруга главы государства Людмила Путина обращалась к мастеру за парфюмом по случаю дня рождения мужа.

«Начальные ноты я создала такого холодного, отстраненно-металлического оттенка — ну, знаете, положение президента обязывает: когда нужно держать дистанцию, когда нужно держать лицо. Но в противовес этому я создала оттенок мягкого, древесно-амбрового запаха», — поделилась Гладкова, описывая получившийся аромат.

Она также заявила, что считает Путина теплым, мягким и привлекательным человеком в глубине души и, подбирая компоненты для запаха, она закладывала в него глубокий смысл.

Кроме того, парфюмер отметила, что ранее уже создавала аромат для самой Людмилы Путиной. По словам Гладковой, получившиеся духи очень понравились последней.

В январе 2019 года в продаже появились мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным. На флаконах парфюма был изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, а женская версия — Russian woman. Простой флакон стоил 10 тысяч рублей, а вариант в подарочной коробке — 19 тысяч рублей.