Самолет экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Краснодара в Архангельск, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Волгограда.

Уточняется, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в 09:38 по местному времени. На место стоянки прибыла бригада врачей, пассажира доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент остальные путешественники ожидают вылета в здании авиагавани.

Ранее, 11 декабря, самолет «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи, над Черным морем изменил свой курс из-за появления неопознанного воздушного судна. На борту находились 166 пассажиров, среди которых 12 детей и шесть членов экипажа.

