Футфетишист одарил возлюбленную люксовой обувью и прославил ее в сети
Футфетишист одарил свою возлюбленную обувью люксовых брендов и прославил ее в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.
Пользовательница соцсети Аннабель (Annabel) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свою коллекцию обуви люксовых марок. Так, например, на первом кадре она показала голубые туфли-лодочки на каблуках Louboutin, на втором — черные босоножки на каблуках модного дома Saint Laurent, а на третьем — белые лодочки Dior. Помимо этого, девушка продемонстрировала белые пляжные сандалии Gucci и кеды Dolce & Gabbana.
«Когда у твоего мужчины футфетиш, он никогда не перестает покупать тебе новую обувь», — подписала Аннабель публикацию, которая стала вирусной и набрала 3,5 миллиона просмотров и 652 тысячи лайков.
Юзеры принялись обсуждать ролик в комментариях. «А я думала, что футфетишисты странные и грубые», «Теперь я готова сделать вид, что не считаю это странным». «Хорошо, надеюсь, регулярные педикюры также оплачены», «Теперь я тоже хочу парня с футфетишизмом и деньгами», — высказывались они.
В сентябре сообщалось, что учительница собрала коллекцию необычной обуви за три миллиона рублей. 44-летняя Кари Уолберт (Kari Walbert) начала испытывать интерес к обуви в старшей школе. На данный момент ее коллекция занимает целую комнату и насчитывает более 500 пар ботинок с необычным дизайном стоимостью от 40 до 600 долларов (от трех до 43 тысяч рублей).