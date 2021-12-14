Франция рассмотрит предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Париж рассмотрит предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, если они будут отвечать интересам Франции и ее партнеров. Об этом заявил представитель французского Министерства иностранных дел, комментируя намерение России направить НАТО наработки по обеспечению стратегической стабильности на европейском континенте, передает РИА Новости.

«Франция очень внимательно изучит все предложения, если они могут способствовать укреплению стратегической стабильности в Европе и отвечать интересам безопасности Франции и ее партнеров», — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности России в ближайшее время «на бумаге» передать США и другим членам Североатлантического альянса свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

10 декабря в МИД России сообщили, что Россия разработает и предложит НАТО комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности, которые могли бы удовлетворить ее. Уточнялось, что предложение связано с нарушениями политических обязательств, на которые идут страны Запада.