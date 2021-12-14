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Польше назвали способ воссоздать Речь Посполитую с помощью России

Gazeta Polska: Россия утратила силу, это позволяет Польше влиять на Украину и Белоруссию

Фото: Globallookpress.com

Россия утратила свою силу и влияние на регион у западных границ, на Украину и Белоруссию. Это позволяет Польше наращивать свою мощь и даже восстановить Речь Посполитую. Об этом говорится в колонке Бартоша Бартчака для газеты Gazeta Polska. Цитаты приводит «ИноСМИ».

По мнению автора, скоро в мире начнется «битва великих держав», в ходе которой Польша окажется на передовой. Он не уточняет, что именно имеет в виду, отметив, что противостояние начнется между США и Китаем. При этом Бартчак убежден: страна не только не пострадает в ходе потенциальных конфликтов, но, напротив, найдет способ воссоздать былое величие.

Журналист также не назвал способ «выжить» в битве между США и Китаем, которую сам считает очень опасной. Тем не менее, Бартчак полагает, что на фоне конфликта свою силу утратит Россия, с помощью чего Польша восстановит влияние на востоке и даже воссоздаст Речь Посполитую.

«Агрессивная политика слабой России открывает перспективу для того, чтобы выдавить Москву из ее прежних сфер влияния, снискав одобрение многих народов. Кремль, стараясь подчинить себе Белоруссию и Украину, отталкивает от себя большую часть мира», — уверен Бартчак. Он добавил, что впоследствии Варшава убедит своих соседей «отвернуться от России и обратиться к ней».

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Виктория Кондратьева
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