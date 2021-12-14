В Греции от COVID-19 умер известный противник принудительной вакцинации

В Греции в возрасте 72 лет умер известный журналист, лидер движения «Свободные люди» Йоргос Трагас. Он выступал против принудительной вакцинации. Об этом сообщает Proto Thema.

Журналиста госпитализировали в больницу «Сотирия» с осложнениями из-за COVID-19 4 декабря. Трагаса подключили к искусственной почке. Трагас не был привит. Он попал в больницу с тяжелой дыхательной недостаточностью, его доставили в реанимацию. Журналист скончался во вторник утром.

Таргас решил не вакцинироваться, так как страдал рядом заболеваний. В феврале 2021 года он создал движение «Свободные люди», выступающее за обеспечение демократии, «борьбу с безработицей и экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса в Греции». Журналист был уверен, что «шантаж и различные формы угроз», к которым прибегает правительство ради обязательной вакцинации, — это современная тирания, нарушающая права человека и этику медицинской науки.

Как сообщил РИА Новости один из друзей и коллег журналиста, Таргас не был противником прививок, а лишь выступал против обязательной вакцинации, так как, по его мнению, она нарушает конституцию Греции.

В августе в России от коронавируса умер первый секретарь ярославской региональной фракции КПРФ Александр Воробьев, который выступал против вакцинации. Он попал в ковидный госпиталь с 60 процентами поражения легких. 12 августа политик чувствовал себя нормально и писал в свой блог в социальных сетях, но позже ему стало хуже.