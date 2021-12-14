Блогерша показала жировые складки на теле и порадовала поклонников

Блогерша Карина Ирби (Karina Irby) показала свою фигуру на фотографиях без обработки и порадовала поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник сиренево-голубого цвета, состоящий из стрингов и топа-бандо бренда Moana Bikini. Блогерша сфотографировалась, продемонстрировав жировые складки на теле в области талии, а также целлюлит на бедрах. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Просто расслабься, королева. У кого хватит сил публиковать посты круглые сутки, если постоянно бояться взглядов случайных незнакомцев? Точно не у меня. Примите свой расслабленный живот и показывайте его больше. Я надеюсь, что эти фотографии помогут кому-либо полюбить себя и не беспокоиться ни о чем», — подписала она пост.

Пользователи сети поддержали Ирби в комментариях к публикации. «Ты мое вдохновение! Я люблю себя благодаря тебе», «Ты лучшее, что случалось со мной в этой жизни», «Карина, ты очень красивая женщина», «Я благодарна тебе за твою поддержку», «Самая красивая», — писали юзеры.

В ноябре другая блогерша раскрыла секреты стройного тела на снимках в соцсетях. Активистка бодипозитива Бри Ленехан (Bree Lenehan) регулярно делится снимками, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее тело без фотошопа. Так, девушка составила несколько коллажей, на которых позировала в коричневом спортивном костюме, состоящем из кроп-топа и велосипедок.