В российском регионе непривитых пожилых жителей отправили на карантин

В Хабаровском крае непривитых жителей старше 60 лет отправили на карантин до конца декабря 2021 года, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Согласно сведениям регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю среди пожилых жителей произошел рост заболеваемости на шесть процентов. Зарегистрировано 360 заболевших на 100 тысяч человек — это самые высокие цифры среди регионов страны.

Кроме того, врачи в Хабаровском крае отметили, что жители старше 60 лет поздно к ним обращаются. По их словам, это усугубляет течение болезни. «Практически 80 процентов среди умерших от COVID-19 — люди пожилые, это очень печальная статистика. Мы должны увеличивать число вакцинированных среди этой категории жителей», — призвал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что правильное питание и вакцинация помогут пожилым россиянам снизить риск заражения омикрон-штаммом коронавируса. Она пояснила, что от нового штамма COVID-19 следует защищаться так же, как и от предшествующих. При этом Ткачева подчеркнула, что у привитых будет срабатывать иммунный ответ на омикрон-штамм, так как сам вид вируса остался прежним.