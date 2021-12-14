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В Новосибирске начался 17-й международный фестиваль керамики

В Новосибирске начался 17-й международный фестиваль керамики

Кадр: видео «Новосибирские Новости» / YouTube

В Новосибирске начался 17-й международный Сибирский фестиваль керамики. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

В мероприятии примут участие мастера из разных регионов России и зарубежья, которые представят новые технологии и тренды. При этом все они работают в разных стилях и обладают разным уровнем подготовки.

«Это единственный вид искусства, когда ты свою работу в печку ставишь, там она обжигается, и в итоге ты достаешь нечто непредсказуемое. В других видах искусства этого нет. Занятие лепкой развивает пространство сознания. (...) Это четырехмерное искусство», — считает преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Стародубцев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге художники из Пермского края и Свердловской области представят свои инсталляции на фестивале светового искусства. Фестиваль «Не темно» проводится с 2011 года в самый короткий день в году. Инсталляции, помогают сделать темное время суток немного светлее.

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Сергей Истомин
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