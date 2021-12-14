Россиянина осудили за экстремистские материалы в соцсетях

Феодосийский городской суд Крыма приговорил 38-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы условно за призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей в соцсетях. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе УФСБ.

Мужчину признали виновным по статье 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК РФ. Также подсудимому в течение двух лет запретили размещать обращения и иные материалы в соцсетях и на других платформах.

10 сентября сообщалось, что на Камчатке учителя физкультуры из села Мильково оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание межнациональной розни в соцсетях. Он призывал убивать представителей других национальностей.