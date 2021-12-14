Малахов заявил о разочаровании в некоторых артистах за годы работы

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов поделился в сторис своего Instagram, что за годы работы неоднократно разочаровывался в известных артистах после того, как лично общался с ними. Телеведущий заявил, что многие артисты не оправдали его ожиданий.

Малахов рассказал, что в студенческом общежитии они с другом клеили на стены фото звезд, с которыми хотели встретиться, чтобы взять интервью или просто пообщаться лично. «Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял», — признался телеведущий.

В следующей сторис Малахов написал, что считает деньги и славу мимолетными удовольствиями. «Это не то, что приходит к вам однажды и будет продолжаться годами. Особенно когда у вас нет хорошего образования», — заключил он.

Ранее Малахов рассказал о том, что в начале карьеры хотел уйти с телевидения. По словам телеведущего, работа на ТВ всегда была его детской мечтой. Однако, когда журналист, будучи еще студентом Московского государственного университета, начал карьеру на телевидении, оказалось, что его представления о труде сотрудников телецентра отличались от реальности.