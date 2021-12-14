Российских школьников начнут учить казахскому языку

Во всех школах казахстанского города Байконур начнут преподавать казахский язык. Об этом сообщила глава Кызылординской области республики Гульшара Абдыкаликова, пишет «Sputnik Казахстан».

По ее словам, Министерства образования России и Казахстана договорились о включении казахских языка, литературы и истории в программу находящихся в городе российских средних школ. Таким образом, этим же предметам будут обучаться и проживающие в Байконуре российские школьники.

«Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились. В наших школах, в школах РФ обучаются и казахстанские дети. Я думаю, это будет хорошим началом для наших детей по познанию и изучению своего родного языка и истории Казахстана», — отметила Абдыкаликова.

Ранее стало известно, что парламент Казахстана одобрил поправки в законопроект о вывесках, предусматривающий отказ от русского языка в сфере услуг. Согласно принятому документу, в рекламе и вывесках обязательным останется только казахский язык, а русский можно будет использовать только «при необходимости».