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Российских школьников начнут учить казахскому языку

В Байконуре российским школьникам будут преподавать казахский язык

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Во всех школах казахстанского города Байконур начнут преподавать казахский язык. Об этом сообщила глава Кызылординской области республики Гульшара Абдыкаликова, пишет «Sputnik Казахстан».

По ее словам, Министерства образования России и Казахстана договорились о включении казахских языка, литературы и истории в программу находящихся в городе российских средних школ. Таким образом, этим же предметам будут обучаться и проживающие в Байконуре российские школьники.

«Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились. В наших школах, в школах РФ обучаются и казахстанские дети. Я думаю, это будет хорошим началом для наших детей по познанию и изучению своего родного языка и истории Казахстана», — отметила Абдыкаликова.

Ранее стало известно, что парламент Казахстана одобрил поправки в законопроект о вывесках, предусматривающий отказ от русского языка в сфере услуг. Согласно принятому документу, в рекламе и вывесках обязательным останется только казахский язык, а русский можно будет использовать только «при необходимости».

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Алевтина Запольская
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