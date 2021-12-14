Женщина начала красить ногти в сарае и получила премию мастера маникюра года

Жительница Южного Уэльса самостоятельно научилась красить ногти, начала обслуживать клиенток на дому и получила премию мастера маникюра года. Соответствующая история появилась на The Sun.

28-летняя Эби Марки объяснила, что начала интересоваться маникюром в 19 лет. Женщина самостоятельно научилась обрабатывать и красить ногти, а также рисовать на них сложные изображения. Спустя несколько лет она открыла собственный салон красоты NaileditBeauty в бывшем сарае, пристроенном к ее дому.

Кроме того, британка завела аккаунт в Instagram и начала публиковать там фото своих работ. На данный момент на ее страницу подписаны 48,4 тысячи человек. «Мои идеи для дизайна приходят отовсюду. Это может быть одежда, еда или кино. Мне нравится делать ногти на тему сериалов и телешоу, таких как “Друзья” или “Остров любви”. Я черпаю вдохновение из всего и вся», — подчеркнула она.

В этом году салон героини материала номинировали на отраслевую премию, а сама Марки вошла в пятерку финалистов в номинации «Мастер ногтевого сервиса года» на конкурсе Gel Bottle Awards. Кроме того, она была номинирована на звание мастера маникюра года на церемонии вручения премии Welsh Hair and Beauty Awards.

В ноябре другой мастер маникюра назвала главные ошибки в подстригании ногтей в домашних условиях. Мэдди Руки обратила внимание на самостоятельное подстригание ногтей перед сеансом в салоне красоты «для экономии времени мастера». «Я ценю благие намерения клиентов, но в действительности они только добавляют мне работы. Часто ногти остаются очень короткими, и им сложно придать желаемую форму», — объяснила Руки.