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Мастер маникюра назвала главные ошибки в обрезании ногтей в домашних условиях

Маникюрщица Мэдди Руки: обрезание ногтей перед сеансом только добавляет работы мастеру
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Фото: Pixabay

Популярная у знаменитостей мастер маникюра Мэдди Руки (Maddy Rooke) назвала главные ошибки в обрезании ногтей, которые совершаются в домашних условиях. Ее комментарии приводит The Sun.

Маникюрщица, которая работала, в частности, с британскими тезевездами Маурой Хиггинс (Maura Higgins) и Джеммой Коллинс (Gemma Collins), составила список самых распространенных процедур, повреждающих ногтевую пластину.

В первую очередь она обратила внимание на самостоятельное обрезание ногтей перед сеансом в салоне красоты «для экономии времени мастера». «Я ценю благие намерения клиентов, но в действительности они только добавляют мне работы. Часто ногти остаются очень короткими, и им сложно придать желаемую форму», — объяснила Руки.

Кроме того, эксперт призвала читателей отказаться от маникюрных ножниц и укорачивать длину ногтей исключительно с помощью пилки. «Если вы все же используете ножницы, срезайте меньше, чем нужно, а затем выравнивайте форму пилкой», — порекомендовала она. При этом во время подпиливания Руки посоветовала не совершать непрерывные движения из стороны в сторону, поскольку таким образом на ногтевой пластине образуются трещины. Вместо этого она предложила проводить процедуру отрывистыми движениями в одном направлении.

Специалистка также описала вред от неумелого обращения с кутикулой. «Кутикула защищает вас от инфекций. Если она срезается неправильно, и открывается кровотечение — бактерии легко проникают в ваш организм, — пояснила она. — Помимо этого, если вы будете часто обрезать кутикулу, она начнет расти еще быстрее!»

В октябре 14-летний мастер маникюра Арулат Мухаметкали из Экибастуза, Казахстан, победил в международном конкурсе по ногтевому мастерству в Сочи. Подросток стал самым молодым участником арт-олимпиады, в которой состязались взрослые мастера маникюра из 21 страны мира. На выполнение конкурсной работы школьник потратил около семи часов. Он стал чемпионов в номинации «Наращивание и дизайн».

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