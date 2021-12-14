В Германии выступили за увеличение поставок газа в Европу

Россия выполняет все договоры по поставкам газа в Европу, и в Берлине выступают за их увеличение. Об этом журналистам в Германии заявил источник в ведомстве канцлера ФРГ, передает РИА Новости.

В ведомстве задумались о возможности поставок энергоносителей сверх предусмотренных договором норм. «С одной стороны, мы видим, что [ростом цен] затронуты не только российско-европейские рынки, но и, например, спрос на газ в Азии также вырос. Мы не можем требовать с наших поставщиков больше, чем предусмотрено договорами, но, конечно, в сегодняшней ситуации мы хотели бы больше предложения на рынке, чтобы снять напряженность», — отметил источник.

С начала года и по 11 ноября «Газпром» поставил в Германию 45,7 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 миллиарда (20,6 процента) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос транзит газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». С начала ноября он ежедневно превышает суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30 процентов.