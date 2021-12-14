Россиянин рассказал о «возмутительных» попытках обмана в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Россиянин раскрыл обстановку с досмотрами в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте, а также пожаловался на попытки обмана пассажиров. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Как рассказал автор, на стойке регистрации при оформлении багажа у туристов требуют заплатить 25 долларов (примерно 1,8 тысячи рублей), не объясняя причину. Он пояснил, что таким образом сотрудники аэропорта предлагали места в бизнес-классе. «Возмутительная ситуация. Будьте внимательны, не попадайтесь!» — добавил блогер.

Кроме того, путешественник подробно описал ситуацию с очередями в авиагавани. По его словам, отдыхающих привезли туда за четыре часа до вылета. Досмотр начался не сразу, а только когда в терминале скопилось довольно много людей.

На первом пункте контроля туристов заставили положить все вещи на конвейер и снять кепки, ботинки, шарфы и ремни — далее последовал осмотр тела металлоискателем. На следующем досмотре у пассажиров выборочно проверяли ручную кладь. «У меня зачем-то достали ноутбук, у супруги бесцеремонно залезли в дамскую сумочку», — отметил россиянин.

После регистрации на рейс и снятия отпечатков пальцев туристов ждала очередная проверка — необходимо было снова достать все из карманов и показать содержимое сумок. Во время последнего, четвертого, досмотра перед посадкой у многих изымали вещи — например, вскрытую бутылку с шампанским, пленку и скотч для упаковки багажа, туалетную бумагу, зажигалки.

«У меня вытащили из рюкзака барсетку, вынули ключи, деньги. Все выпотрошили, убирать не стали. В спешке пришлось все самому засовывать обратно», — сказал мужчина.

Ранее, 7 декабря, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о решении проблемы с многочасовыми очередями в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте. По ее словам, в терминалах увеличилось число пунктов досмотра с двух до восьми.