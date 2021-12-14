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На Украине оценили последствия отключения России от SWIFT

Украинский экономист Хмелевский: угрозы США отключить Россию от SWIFT бессмысленны

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» Москвы на Украину бессмысленны и не имеют никакой реальной силы. Об этом заявил украинский экономист Александр Хмелевский, сообщает издание «Факты ICTV».

Специалист объяснил, что отключение участника системы невозможно по желанию одной из сторон соглашения. Он добавил, что только после совместного решения стран Европейского союза (ЕС) само банковское объединение может пойти на такой шаг. Тем не менее, по его словам, банковские организации не заинтересованы в отключении России, так как российские банки платят значительные членские взносы.

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Помимо этого, эксперт расскзаал, что даже без SWIFT финансовые учреждения смогу построить систему обмена данными. Так, он отметил, что для этого можно использовать интернет-банкинг. В любом случае при отключении от SWIFT российские банки очень быстро перейдут на другие каналы связи и продолжат осуществлять международные платежи, подчеркнул экономист.

Хмелевский также заявил, что отключение России от SWIFT может навредить ее имиджу, но не экономике, так как российские банки, зарегистрированные за рубежом, все равно смогут в ней работать.

Ранее Ян Бжезинский, сын одного из ведущих идеологов американской внешней политики в прошлом Збигнева Бжезинского предложил НАТО нанести «предупредительный удар» по России в виде отключения от SWIFT на несколько дней. «Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он, добавив, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.

Марина Совина
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