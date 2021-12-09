В Совфеде оценили предложение отключить Россию от SWIFT на несколько дней

Предложения бывшего заместителя помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Яна Бжезинского неприемлемые и были сделаны ради хайпа. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова американского эксперта в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Ян Бжезинский, сын одного из ведущих идеологов американской внешней политики в прошлом Збигнева Бжезинского предложил НАТО нанести «предупредительный удар» по России в виде отключения от SWIFT на несколько дней. «Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он, добавив, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.

Не отличается умом и сообразительностью

Комментируя это заявление, Джабаров сказал, что Бзежинский даже не понимает, о чем говорит. «К сожалению, по своим аналитическим способностям Бжезинский далеко отстает от своего великого родственника. Он делает крайне неприемлемые для нас и для европейцев заявления», — добавил он.

По поводу задержек платежей за российские газ и нефть российский политик высказался однозначно: «попробуйте, никто просто не будет поставлять следующую партию».

Отключение России от системы SWIFT грозит ущербами не только для Москвы, но и для российских контрагентов и покупателей, отметил сенатор. «Как они собираются расплачиваться с Россией в таком случае? Чемоданами возить наличку в Москву, чтобы рассчитаться за газ?» — предположил Джабаров.

Экспертам вроде Бжезинского не нравится, что Россия поднялась во весь рост, подчеркнул российский политик. «Они привыкли видеть Россию, которая была почти на коленях после развала Советского союза, когда они считали, что они нас победили, и Россия больше не будет иметь никакого веса в современном мире. Они ошиблись. Россия набрала обороты, стала мощной державой с которой считаются все. Все попытки всеми силами вернуть себе былое влияние на Россию будут безуспешными. К счастью, они никогда больше этого не добьются», — высказался первый зампред профильного комитета Совфеда.

Резюмируя, он назвал сделанное Бжезинским заявление незрелым и сделанным ради хайпа.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. По информации агентства, санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.