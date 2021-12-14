Парфенов оценил возможность отключения в России интернета

Журналист Леонид Парфенов оценил вероятность отключения интернета в России. В разговоре с журналистом и блогером Юрием Дудем, опубликованном на YouTube, Парфенов сказал, что сегодня сделать это технически невозможно.

Дудь поинтересовался у Парфенова, насколько, по его мнению, вероятно, что в России воплотится в жизнь сценарий одной из серий мультсериала «Масяня», в которой в стране запретили интернет.

«Я очень надеюсь, что технически это все-таки невозможно. Исторический момент потерян, когда это еще можно было свернуть по китайскому методу (с территории КНР ограничен доступ к ряду иностранных сайтов в рамках проекта «Золотой щит» — прим. «Ленты.ру»). Мне кажется, что это технологически, слава тебе господи, невозможно», — ответил Парфенов.

Он также прокомментировал слухи о том, что в 2022 году в России «займутся YouTube». «Наверное, они были бы не прочь заняться, но опять-таки, я надеюсь, что это технически неосуществимо», — сказал журналист и заявил, что YouTube в России «так или иначе будут смотреть». Парфенов также вспомнил о блокировке Telegram на территории страны, вопреки которой россияне все равно пользовались мессенджером.

Серия «Масяни» под названием «Сублимация», в которой рассказывается о том, что в России запретили интернет, вышла в 2014 году. Герои мультфильма, не имея доступа к привычным соцсетям, в числе которых — Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники», симулируют интернет с помощью карточек с текстом, которые они показывают друг другу в рамке монитора.

